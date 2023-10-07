Kızılcık Şerbeti'nde Atatürk düşmanlarının suratına tokat gibi vuran sahne

Ekranların her bölümü ile olay olan Kızılcık Şerbeti dizisindeki bir sahne son zamanlarda sayısı artan "Atatürk düşmanı hoca tayfası"nın suratına tokat gibi vurdu.

Show TV ekranlarında yeni sezonda yeni bölümleriyle izleyicisi ile buluşan yapımlardan olan Kızılcık Şerbeti'nin son bölümündeki bu sahne olay oldu.

Senaryosu gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek kaleme alınan Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde son dönemde "yağmur sonrası orman zeminindeki mantarlar gibi" sayıları artan Atatürk düşmanı "sözde hoca" tayfasına tokat gibi çarpan bir dua sahnesi vardı.

Dizinin son bölümünde mevlid duası okunurken Atatürk ve silah arkadaşları unutuldu, dua edilmedi. O sahne sosyal medya platformlarında tepkilere neden oldu.

Dizideki Sönmez adlı karakter ise dua okuyan kadına Atatürk ve silah arkadaşlarının anılmamasına dikkat çekerek tekrar dua etti.

Alev adlı karakter ise buna karşılık "İçimde bangır bangır İzmir Marşı çalıyor" yanıtını verdi.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU

Modern ve iyi eğitimli olan Kıvılcım, eşinden boşanmış fakat güçlü, dimdik ayakta duran bir kadındır. İki kızını da oldukça iyi ve inandığı değerlere sadık olarak yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen lise öğrencisiyken, büyük kızı Doğa diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın hayattaki tek gayesi evlatlarının ileride başarılı ve mutlu hayatlara sahip olmalarıdır. Fakat Kıvılcım'ın büyük kızı Doğa, üniversitedeyken erkek arkadaşı ile evlenmiştir. Kızının kocasının ailesi ile tanıştığında büyük şok yaşayan Kıvılcım, evladının bu kadar muhafazakar bir aile içerisinde mutlu olamayacağını düşünür. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.