Kocasının hobisini ticarete dönüştürdü

Elazığ'da kocasının hobi olarak uğraştığı tespih yapımını evde öğrenip ticarete dönüştüren Esra Gündoğan, şimdi açtığı iş yerinde üretim yapıyor.



2 çocuk annesi Esra Gündoğan kocasının hobi olarak başladığı tespih yapımını zamanla öğrenerek meslek haline getirdi. İlk başlarda evde bu işi yapmaya başlayan Gündoğan, eşinden aldığı destekle ilk olarak yaptığı tespihleri evden satmaya başladı. Kendi çevresi ve satış yaptığı yerlerden olumlu tepkiler alan Gündoğan, açtığı atölye de tespihe ayrı bir zarafet katıyor, kocasının da desteğiyle aile bütçesine önemli bir katkı sağlıyor.

"Kadınların yapacağı bir iş"

Bu işe 3 yıl önce başladığını belirten Esra Gündoğan, “Eşimin internette tespihlere baktığını ve ilgisi olduğunu fark ettim. Hobi olarak başlangıç yaptık. Eşimin büyük bir yeteneği vardı. Zamanla bende bakarak bir şeyler öğrenmeye başladım. Hobi olarak başladığımız iş çevreden büyük ilgi görünce ticari boyuta taşıdık. Zamanla talep artınca evde yaptığımız iş için atölye açtık. Bir bayanın yapamayacağı bir iş olarak görünse de aslında tam tersi tam bayanların yapacağı bir iş. Bir bayan tespihe kattığı çok farklı şey olabiliyor. Zarafet, görsellik, her açıdan estetikliği bir bayan verebilir. Bu işte genelde erkek ustaların olması nedeniyle bayanlar arka planda kalıyor. Türkiye’de bildiğim kadarıyla 5-6 kişi bu işi yapmaktayız” dedi.

"Eşimin hobisiydi, onu izleyerek başladım"

Bu işi sevdiğini ve eşinin sayesinde bu işi yaptığını ifade eden Gündoğan, “Onun hobisiydi bende onu izleyerek yapabilirim dedim ve bu işe başladım. Kendisi bana her konuda yardımcı oldu. Yapabildiğim oldu yapamadığım oldu. Birbirimize destek vererek bu işi yaptık. Çok güzel tepkiler almaktayız. Bayanlarında bu tarz işlere yönelmesi çok güzel olur. Bayan isterse her şeyi başarır” diye konuştu.

Hobi olarak yaklaşık 4 yıldır bu işi yaptığını kayıt eden Uğur Gündoğan, “Eşimden habersiz internetten tespih alarak başladım. Aldığım tespihlerin temiz bir işçiliği olmadığını bozuk olduğunu fark ettik. İnternetten tespih nasıl yapılır diye video izledim. Çocukluğumdan gelen bir el becerimde olduğunu biliyordum. Ve videolar ile bunu iyice öğrendim. Eve tespih tornası aldım. Eşim ilk başta sadece izliyordu. Bunun geçici bir heves olduğunu düşündü. Tespih malzemeleri almaya başladım. Elimde zamanla alıştı. Çevremdeki insanlar tespihleri beğenmeye başladılar ve almaya başladılar”ifadelerini kullandı.

“Eşim daha hızlı tespih yapmaya başladı”

Eşinin ilk zamanlar kendisine yardım ettiğini dile getiren Gündoğan, “Tespih çok zaman alan bir iş. Bana yardım ettikçe oda sevmeye başladı. Ev çok toz olduğu için eşimin de isteği üzerine bir dükkan açtık. Ben yine hobi amaçlı tespih yapmaya devam ettim. Eşim sürekli dükkanda durduğu için daha hızlı tespih yapmaya başladı. Çevremdeki insanlarında eşime karşı desteği oldu. Eşim tespihleri birçok yolluyor. Hakkari Mardin Tekirdağ İstanbul Ankara hatta yurt dışına bile yolladığımız oldu”diye bilgi verdi.