Köklü değişimlerin gezegeni Pluto, o burca geçti

Haber3.com yazarı Levent Gözaçan, "köklü değişimlerin gezegeni" olan Pluto'nun Kova burcuna geçtiğini duyurdu.

Haber3.com yazarı Levent Gözaçan, gökyüzünde; hem kişileri, hem de toplumsal olayları uzun bir süre boyunca, yavaş ama derinden etkileyecek önemli bir değişimi duyurdu.

2008 yılından beri Oğlak burcunda olan Pluto, başta Oğlak burcu kişileri olmak üzere, Yengeç, Koç ve Terazi burcu kişilerinin yaşamlarında; köklü dönüşümlere ve önemli bitişlere neden olmuştu. Pluto, 23 Mart’ta Kova burcuna girişinden sonra, 11 Haziran’da geri hareketi ile yeniden Oğlak burcuna dönüş yapacak. Ancak geri hareketi yüzünden, Oğlak’ta eskisi kadar etkin olmayacak. Bu dönem, kişisel sorgulama ve düzeltmeler yapma zamanı olacak. Normal ileri hareketteyken, 21 Ocak 2024’den 2 Eylül 2024’e kadar yeniden Kova’da olacak. Kısa bir süre için geri hareketi yüzünden, yeniden Oğlak burcuna dönüş yapacak ve 20 Kasım 2024’den 19 Ocak 2044’e kadar Kova burcunda ilerleyişine devam edecek.

Kova burcunun genel anlamını; bilim, uzay, teknoloji, sosyal olaylar, toplumsal gelişmeler, yenileşme ve özgürleşme olarak özetleyebiliriz. Bunlarla birlikte, Pluto’nun; var olanı sonlandıran, köklü değişimler ve dönüşümler getiren özelliklerini yan yana getirdiğimizde; normalden daha hızlı gelişen sosyal ve bilimsel alandaki köklü ve devrimci yenilikler bizi bekliyor demektir. Şunu da unutmamak gerekir. Pluto, eski olanı bitirirken acımasızdır. Özellikle 20 Nisan Güneş tutulmasına yapacağı kare açı; en az birkaç ay boyunca özgürlükçü ve yenilikçi toplumsal değişimlere zorlayıcı ve var olan eski tutucu düzeni yıkıcı yönde çalışacaktır. Ülkede yapılacak seçimlerin de bundan etkilenmesi kaçınılmazdır. Umalım ki köklü değişimler ve tutucu bireysellikten özgür toplumsal yapıya geçiş, Pluto’nun acımasız, yıkıcı ve zorba yüzünü görmeden gerçekleşsin. Ayrıca bu etkilerin arasına, deprem gibi yer altı ya da hava olayları ile gelen yıkıcı durumları da ekleyebiliriz.

Kişisel olarak benzer etkilerin ortaya çıkacağı alanlar, doğum haritalarınızda Kova burcunun bulunduğu ev konularında olacak. Ayrıca; Aslan, Boğa ve Akrep burçlarının da etkilenebileceklerini unutmamak gerekir. Pluto’nun köklü değişimlerine direnmek, acılı süreci uzatır ve durumu zorlaştırır. Yapılması gereken; elden gidenleri kabullenmek, yeni gelecek düzene hazırlık yapmak ve uyum sağlamaktır.