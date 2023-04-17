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Komşular arasında çıkan kavgada silahlar çekildi: 1 ölü

Komşular arasında çıkan kavgada silahlar çekildi: 1 ölü
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Konya’da aralarında husumet bulunan komşuların silahlı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Divanı Kebir Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercüment Atçı ve Hasan L., aralarında husumet bulunan komşuları Volkan P. ile karşılaştı. Taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Volkan P., yanında bulunan tabancayla Ercüment Atçı ve Hasan L.'ye ateş etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Şüpheli Volkan P. olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Ercüment Atçı ile bacağından yaralanan Hasan L., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Atçı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Hasan L.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Şüpheliler Volkan P. ve babası Sadık P. ise suç aleti silahla birlikte polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler komşu 1 kişi hastane ölüm
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