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Konsensus'un patronu açıkladı: Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'nci tura kalır mı ?

Konsensus'un patronu açıkladı: Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'nci tura kalır mı ?
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Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oylarının Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 2'nci tura bırakıp bırakmayacağı tartışılmaya devam ederken Konsensus Araştırma şirketinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı, katıldığı canlı yayında Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim sonuçlarını "etkilemeyeceğini" söyledi.

Sarı, TELE1’de yayınlanan Gazeteciler Masası’na konuk oldu. 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin "birinci turda" bitebileceğini söyleyen Sarı, Muharrem İnce’nin alacağı oyun seçimin sonucunu etkilemeyeceğini söyledi.

İnce'nin "yüksek oranlara ulaşamayacağını" ifade eden Sarı, “Muharrem İnce’nın alacağı oy seçimin kaderini değiştireceğini düşünmüyorum. Seçim ilk turda da bitecek diyorum. Bunu rakamlara dayanarak söylüyorum." dedi.

Sarı, sözlerinin devamında "Vatandaşa soruyoruz Muharrem İnce yüzde kaç oy alır diyoruz. Çok yüksek oranları çıkıyor. Ama kime oy vereceksiniz diyoruz. O zaman da Muharrem İnce yüksek oranlara ulaşamıyor” ifadelerini kullandı.

Sarı, Memleket Partisi’nin milletvekilliği seçimlerinde Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde alacağı oydan daha az oy alacağını belirterek, “Meclis seçiminde sayın İnce’nin partisi kendi oy oranının 5’te 6’da 1 oranı kadar çıkıyor. Bu da şu demek karizmatik bir aday var partisini yeterince yukarılara çekmiyor. Bu kendisi için çok tehlikeli” ifadelerini kullandı.

Murat Sarı ayrıca, seçimde sürekli fikir değiştiren seçmenlerin etkili olacağını da söyleyerek, “Ortada yüzde 5-6’lık bir seçmen kitlesi var 10 günde bir fikir değiştirebiliyor. Yüzde 10’luk bir kesim var. Seçim şimdi bunların etrafında dönüyor. 2002’den bu yana gördüğüm seçimler arasında kampanyaların en etkili olacağı seçim bu seçim” diye konuştu.

Etiketler murat sarı konsensus araştırma muharrem ince memleket partisi seçim cumhurbaşkanlığı
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