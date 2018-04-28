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  3. 28 Nisan 2018 09:26

Kontrolden çıktı tünel yoluna uçtu !

Üsküdar'da kontrolden çıkan bir araç kullanılmayan tünel çıkışındaki yola uçtu.

Kontrolden çıktı tünel yoluna uçtu !
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Üsküdar'da kontrolden çıkan araç bir süredir kullanılmayan tünel çıkışındaki yola uçtu. Kazada biri ağır üç kişi yaralandı.

Olay, 23.30 saatlerinde, Üsküdar Altunizade Kısıklı Caddesi üzerinde meydana geldi.  Edinilen bilgiye göre Muhammet Doğan yönetiminde ki 34 AAP 508  Kısıklı Caddesi'nden Üsküdar yönüne giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek 7 metre yükseklikteki tünel çıkışındaki yolun üzerine devrildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan yaralıları kurtararak ambulansa teslim edildi.

Biri ağır üç kişi yaralandı

Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
 
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

üsküdar , tünel , araç
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