Konuşma engelli Ümmü Gülsüm yarışmaya damgasını vurdu

Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada bir ilk yaşandı, genç yarışmacı Ümmü Gülsüm yarışmaya damga vurdu.

Yarışmaya Artvin’den katılan çevre mühendisi Ümmü Gülsüm için yarışmanın formatında değişikliğe gidildi.

Dört yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşma engelli hale gelen 27 yaşındaki yarışmacı için pratik bir çözüm bulundu.

Sunucu Kenan İmirzalıoğlu soruları sordu ve yarışmacı kendisine özel hazırlanan kartonlarla soruları cevapladı.

Elindeki tahtaya soruların cevap şıklarını yazan Gülsüm’ün yarışma performansı izleyiciden tam not aldı.