  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Konya'da 6 ilçeyi kazanan YRP'de dikkat çeken istifa!

Konya'da 6 ilçeyi kazanan YRP'de dikkat çeken istifa!

Konya'da 6 ilçeyi kazanan YRP'de dikkat çeken istifa!
Güncelleme:

Konya'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 6 ilçeyi kazanan Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Başkanı Temel Peker, görevinden istifa kararı aldı.

Konya'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Altınekin, Çumra, Emirgazi, Doğanhisar, Sarayönü ve Yalıhüyük ilçelerini kazanan YRP'nin İl Başkanı Temel Peker, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Peker, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, yüzde 35 oy oranı hedefine ulaşamadığı için sorumluğu üzerine aldığını belirtti.

Konya'da 6 ilçeyi kazanan YRP'de dikkat çeken istifa! - Resim : 1

Duyuruda ''Malimunuz üzerine 01.08.2023 tarihinde Yeniden Refah Partimizin Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan Bey'in tensipleriyle Konya İl Başkanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım. Göreve geldiğimizde Konya'daki üye sayımız 5055'idi. Seri bir şekilde teşkilatlanarak hareket mekanizmaları sağlam, donanımlı ve liyakatli II Yönetim kurulu üye atamalarını ivedilikle yaptık. Atamış olduğumuz ilçe başkanlarımız ve teşkilatlarımızın azimli ve gayretli çalışmaları neticesinde Konya'daki üye sayımızı yüzde 600'ün üzerinde bir oranla artırarak 32 bine çıkardık. 2023 Genel Seçimlerinde Yeniden Refah Partimiz Konya'da yüzde 5 oy almıştı. 31 Mart 2024 Mahalli idareler seçiminde bir önceki genel seçime oranla yüzde 23,50 oy oranı ile yüzde 350'linin üzerinde bir artışla yukarı yönlü bir ivme sağladık. Bu oy oranıyla da 6 ilçemizin belediye başkanlığını kazanmayı başardık. İcra kurulumuz olarak hedeflemiş olduğumuz yüzde 35'lik oy hedefine maalesef ulaşamadık. Konya İl Başkanlığı ve teşkilatı olarak bu başarısızlığı öncelikle şahsıma indirgeyerek hiçbir bahaneye sığınmadan sorumluluğu üzerime alıyorum. İcra kurulumuzla almış olduğumuz ortak karar neticesinde birlikte istifamızı kamuoyuna sunuyoruz'' denildi.

Etiketler istifa konya istifa haberi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte AK Parti'den ve MHP'den CHP'ye geçen iller İşte AK Parti'den ve MHP'den CHP'ye geçen iller Dünyanın en pahalı baharatı! 1 gramı 250 liradan satılıyor Dünyanın en pahalı baharatı! 1 gramı 250 liradan satılıyor Seçime damgasını vurdu! İşte Türkiye'nin en genç bağımsız belediye başkanı Seçime damgasını vurdu! İşte Türkiye'nin en genç bağımsız belediye başkanı Yabancı basında yerel seçim manşetleri: ''Eşi benzeri görülmemiş yenilgi'' Yabancı basında yerel seçim manşetleri: ''Eşi benzeri görülmemiş yenilgi'' Üsküdar da AK Parti'den CHP'ye geçti Üsküdar da AK Parti'den CHP'ye geçti Sular altında kalan ilçe el değiştirdi! Sular altında kalan ilçe el değiştirdi! Süper Vali'nin oğlu belediye başkanı oldu Süper Vali'nin oğlu belediye başkanı oldu AK Parti için ''tarihi fark atacak'' diyen Hakan Ural'dan ilk açıklama AK Parti için ''tarihi fark atacak'' diyen Hakan Ural'dan ilk açıklama İstanbul'da ilçe ilçe seçim sonuçları İstanbul'da ilçe ilçe seçim sonuçları İETT otobüsü kaldırıma çıktı: Yaralılar var! İETT otobüsü kaldırıma çıktı: Yaralılar var!