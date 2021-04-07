Konya'da gösteri uçağı düştü! Pilot şehit oldu

Konya'da askeri gösteri uçağı düştü. Merkez Karatay ilçesi civarında düşen uçakla ilgili güvenlik ve sağlık ekipleri harekete geçti. Kazada pilot şehit oldu.

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde askeri gösteri uçağı düştü. Kazada uçağın pilotu şehit oldu.

Olay sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına katılmak üzere bölgeye askeri helikopterler de gönderildi.

Akrobasi timi Türk Yıldızlarına ait NF5 tipi gösteri uçağının, Konya 3. Ana Jet Üssü'ndan havalandığı öğrenildi.

MSB'DEN İLK AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızlarına ait 1xNF-5 uçağımız 14.15’de Konya’da düşmüştür" ifadelerini kullandı.

ALTAY'DAN AÇIKLAMA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehrimizde icra edilen Anadolu Kartalı Tatbikatı kapsamında uçuş yapan askeri uçağın düştüğü yönünde bir bilgi ulaştı. Ekiplerimiz, sağlık ve arama kurtarma birimleri olay yerine intikal ediyor. Duamız can kaybının olmaması." ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Erdoğan başsağlığı mesajında, "Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.