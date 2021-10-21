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Konya'daki süt banyosu davasında karar

Konya'da süt toplama merkezinde teknedeki sütle banyo yapan çalışan ile bunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan kişinin beraatlerine karar verildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

 İddia makamı, duruşmada açıkladığı mütalaasında sanıkların üzerlerine atılı "zehirli madde katma" suçunu işlediklerine dair, kesin ve şüpheden uzak, mahkumiyete yeterli delil bulunmaması nedeniyle beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Mütalaada söz konusu videoda görülen kazanın, dezenfektan kazanı olduğunun, üretim aşamasında yer almadığının, içindeki sıvınınsa çoğunluğu su olmak üzere süt artığı olduğunun, bu sıvının "şaka amaçlı" çekilen görüntülerin ardından imha edildiğinin, dolayısıyla insan sağlığını tehlikeye atacak bir durumun oluşmadığının tespit edildiği belirtildi.

 Sanık Uğur T. ile Emre S'nin avukatları da müvekkillerinin üzerlerine atılı suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığını savunarak, beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, mütalaa doğrultusunda sanıkların "zehirli madde katma" suçunu işlediklerine dair yeterli delil bulunmaması nedeniyle iki sanığın da ayrı ayrı beraatine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Meram ilçesindeki süt toplama merkezinde çalışanlardan birinin kazana doldurulan sütle banyo yaptığı görüntülerin 26 Ekim 2020'de sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, firmanın faaliyetine son vermiş ve idari para cezası uygulamıştı.

Olaya ilişkin 5 Kasım'da gözaltına alınan şüpheliler Emre S. ve Uğur T, 6 Kasım'da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderilmiş, 11 Kasım'da da tahliye edilmişti.

 Şüpheliler hakkında "zehirli madde katma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

 

Etiketler süt banyosu karar mahkeme beraat ceza
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