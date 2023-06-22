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  3. 'Köpeklerimizi katledeni katledeceğiz' diyen ‘PawGuards’ yöneticisi gözaltına alındı

'Köpeklerimizi katledeni katledeceğiz' diyen ‘PawGuards’ yöneticisi gözaltına alındı

'Köpeklerimizi katledeni katledeceğiz' diyen ‘PawGuards’ yöneticisi gözaltına alındı
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Sosyal medyadan "Başıboş köpekleri toplayın" diyenleri tehdit edip cinayet çağrısında bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Sosyal medyada, sahipsiz köpeklere zarar veren insanlara yönelik tehditte bulunduğu iddia edilen Pati Koruyucuları (Paw Guards) üyesi gözaltına alındı.

Pati Koruyucuları üyesi bir kişinin, 18 Haziran'da sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sahipsiz köpeklere zarar veren insanlara karşı ölüm tehdidinde bulunduğu iddiası üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

"Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçunu işlediği tespit edilen B.A. isimli şüpheli, kimlik bilgilerinin belirlenmesinin ardından bugün gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlının yarın adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. 

Etiketler yönetici Paw Guards
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