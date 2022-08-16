Köprüden düşen eski belediye başkanı hayatını kaybetti

Yasemin Özilhan'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt

Canlı yayında seçim müjdesi gibi iddia: ''Yeni doğalgaz rezervleri bulundu''

ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu ''umarım linç yemem'' deyip yeni aracını tanıttı

TÜBİTAK'tan bilim insanları Marmara'yı inceledi; sonuç ürkütücü!

Suriye'deki festival görüntüleri olay oldu

Batmanlı çiftçinin kestiği kavundan öyle bir şey çıktı ki...

Şanlıurfa'da karakola roketli saldırı: Şehit ve yaralılar var

''6'lı masa''da Meral Akşener bombası patladı

Her akşam evimize konuk oluyor ama... Gençlik fotoğrafı olay oldu!

Bir seçim anketi daha ''AK Parti artık 1'inci parti değil'' dedi