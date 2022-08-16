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Köprüden düşen eski belediye başkanı hayatını kaybetti

Köprüden düşen eski belediye başkanı hayatını kaybetti

Denizli'nin Çal ilçesinde belde olduğu dönemde belediye başkanlığı yapan Hasan Şakir Duranoğlu (72), tahta köprüden düşerek hayatını kaybetti.

Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen Ortaköy beldesinde 2004- 2009 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Hasan Şakir Duranoğlu, köprüden geçerken üzerine bastığı tahtaların kırılması sonucu 5 metre yükseklikten kuru dere yatağına düştü. Duranoğlu eve dönmeyince aramaya çıkan yakınları, dere yatağında hareketsiz bulup sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Duranoğlu'nun öldüğü belirlendi. Duranoğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı. 

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Hasan Şakir Duranoğlu'nun cenazesi, bugün Ortaköy Mahalle Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verdi.

 

DHA

Etiketler denizli çal hasan şakir duranoğlu
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