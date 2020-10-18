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  3. 18 Ekim 2020 16:35

Korona yokmuş gibi! Taksim'de dikkat çeken kalabalık

Koronavirüs salgını hala şiddetini devam ettirirken, İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken bir kalabalık görüldü. Kalabalığın içinde birçok vatandaşın maske takmadığı gözlemlendi.

Korona yokmuş gibi! Taksim'de dikkat çeken kalabalık
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Taksim Meydanı, koronavirüs öncesi günlerini aratmadı. Meydan ve İstiklal Caddesi, yağışlı havanın ardından çok sayıda vatandaşın akınına uğradı.

Korona vakalarındaki artışa, sık sık yapılan kalabalık yerlerden uzak durulması uyarılarına rağmen cadde boyunca neredeyse mesafesiz kalabalık dikkat çekti.

Birçok vatandaşın ise maske takmadığı görüldü.

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