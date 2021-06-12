Koronavirüs aşılamasında sayı 33 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 33 milyonu geçti. Ayrıca, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan grupların bugün aşılanmasına başlandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama hız kazandı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 12 Haziran itibarıyla toplam uygulanan aşı sayısı 33 milyon 3 bin 890, 1. doz uygulanan kişi sayısı 19 milyon 390 bin 926, 2. doz uygulanan kişi sayısı 13 milyon 612 bin 964 oldu.

AŞILANMALARINA BAŞLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan ve listeye eklenen kargo çalışanlarıyla kuryelerin, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının aşılanmasına bugün başlandı.