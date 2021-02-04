Koronavirüs hastasına geçmiş olsuna gittiler; sonuç felaket!

Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde yaşayan H.E. bir süre hastanede tedavi gördükten sonra durumunda iyileşme olunca tedavisine evde devam etmek üzere taburcu edildi.

H.E.’nin evde devam eden tedavisi sırasında hasta ziyaretine giden ve ardından ‘corona‘ testleri pozitif çıkan 30 akraba karantinaya alındı.

Hastalığın bulaşma hızını anlatmak için yaşanan bu olayı örnek gösteren Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, “Bir diğer konu ise taziye ve hastaneden çıkan kişilere yapılan geçmiş olsun ziyaretleri. Bu alınan önlemlerin etkili olması için kesinlikle önlemlere dikkat etmeliyiz. En azından bu süreçte, kendi çekirdek ailemizden başka kimseyle görüşmemeliyiz” dedi.