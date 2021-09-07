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Koronavirüs iki genci daha hayattan kopardı

Koronavirüs iki genci daha hayattan kopardı

Kırıkkale'de 16 yaşındaki Murat A. ile 22 yaşındaki Nurcan K., tedavi gördüğü hastanede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kırıkkale'de yaşları 16 ve 22 olan iki kişi koronavirüse yenildi.

Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nden mezun olan Nurcan K. (22) ile meslek lisesi 11. sınıf öğrencisi Murat A. (16), Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle tedaviye alındı.

Solunum cihazına bağlanan A. ve K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

16 yaşındaki A.'nın cenazesi, dün Nokta Camisi’nde kılınan namazın ardından Yahşihan ilçesinde toprağa verildi.

22 yaşındaki K. de Sulakyurt ilçesindeki aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

İHA

Etiketler kırıkkale koronavirüs
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