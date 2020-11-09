Koronavirüs ilacı karaborsaya düştü: Kutusu 20 bin tl!

Koronavirüs vaka sayıları hızlıca artarken salgın sürecine dair yeni bir skandal ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı Covid-19 tedavi rehberinde yer almayan ve “mucize” ilaç olarak pazarlanan Remdesivir karaborsaya düştü.

Birgün gazetesinden Burcu Cansu'nun haberine göre ağır hasta sayısı arttıkça ilacın fiyatı da artıyor. Geçen hafta karaborsada yedi kutusu 40 bin TL olan ilaç bu hafta kutusu 20 bin TL’den satılmaya başladı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Grubu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek, Sağlık Bakanlığı’nın tedavi rehberinde güncelleme yapması gerektiğini belirterek, “Ciddi yan etkileri olduğu bilinen ‘Hidroksiklorokin’ tedaviden çıkarılarak, hafif olgularda ‘Favipiravir’, orta-ağır olgularda ‘Remdesivir’ rehbere alınmalı. Aksi takdirde parası olan ağır hastalar Remdesivir ilacına ulaşabiliyor, cebinde parası olmayanlar ise zaten erişemiyor. Bu ilaç karaborsada değil Sağlık Bakanlığı’nın tedavi rehberinde yer almalıdır” dedi.

PARASI OLMAYAN DA İLACA ERİŞEBİLMELİ

Bu ilacın bir “mucize” olmadığının altını çizen Doç. Dr. Elbek, şunları söyledi:

“Remdesivir ilacına erkenden başlandığı takdirde ağır hastalarda olumlu sonuç verdiği biliniyor. Ölüm oranının arttığı ülkemizde ağır hasta sayısı da her geçen gün artıyor. Sağlık Bakanlığı’nın 7 Kasım verilerine göre, ağır hasta sayısı 2 bin 730’a yükseldi. Bu hastalara hekim gözetiminde bu ilacın verilmesi sağlanmalıdır. Sadece parası olanın ilaca erişebildiği bir sağlık sistemi kabul edilemez.”

Doç. Dr. Elbek, ilaca erişimin kolay olması gerektiğinin altını çizdi: “Favipiravir kullandığımız ve olumlu sonuç alamadığımız hastalarda bu ilaca erişim için Sağlık Bakanlığı’ndan talepte bulunuyoruz. Olgunun durumunu rapor ettikten sonra sınırlı sayıda hastanın bu ilaca erişimini sağlıyoruz. Fakat bu bilgi de yaygın değil. Bütün hekimler böyle bir sürecin ardından hastaya ilaç temin edilebileceğini de bilmiyor. Hem mevcuttaki yoğunluk içerisinde bunu yapmak zor. O yüzden Sağlık Bakanlığı’nın üzerine düşeni yapması ve bu ilaca erişim için kolaylaştırıcı olması gerekir. Ayrıca Bakanlık bu ilacı orta-ağır hastalara sınırlı da olsa temin ettiği bilgisini hastanelere ve hekimlere bildirmeli.”