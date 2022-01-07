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Koronavirüs test sonucu negatif çıktı diye sevinenlere kötü haber

Koronavirüs test sonucu negatif çıktı diye sevinenlere kötü haber

Prof. Dr. Bengi Başer, sosyal medya hesabından Covid-19 testi negatif çıkanlara karşı uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanlığı'nın karantina sürelerini indirme kararı sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. 

 Prof.Dr. Bengi Başer, koronavirüs testi negatif çıkanları uyardı.

Başer, "COVID testiniz negatif çıksa bile; öksürük, burun akıntısı, hafif ateş ve/veya baş, boğaz ağrısı varsa; Lütfen Covid olmuş gibi düşünün, kendinizi izole edin ve yeniden test yaptırın" dedi.

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Etiketler pcr negatif belirti pozitif prof. dr. bengi başer koronavirüs pcr testi
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