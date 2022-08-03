KPSS'de skandal bir iddia daha: Sorular bin dolara satıldı

31 Temmuz'de gerçekleştirilen KPSS'de bazı soruların deneme sınavındaki sorularla aynı olduğunun ortaya çıkmasının ardından şimdi de soruların satıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, iddiayı Meclis'e taşıdı.

31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavında adaylara yöneltilen bazı soruların aynısının Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavında çıkmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Bu yaşananların ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı.

KPSS'deki soruların daha önce başka bir yayınevi tarafından deneme sınavlarına koyulmasının ardından CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'den yeni bir iddia geldi.

Antmen; konuyla ilgili ekran görüntülerini TBMM'ye taşıdı

CHP'li vekil 2022 KPSS sorularından bazılarının sınavdan önce internette bin dolar karşılığında satıldığını iddia etti!

Sözlerine şöyle devam eden Mersin vekili Alpay Antmen şunları söyledi: 'Karanlık internet sitelerinde 1000 dolar karşılığında soruların satıldığı doğru mudur? Doğruysa şu ana kadar kaç kişinin bu soruları satın aldığı belirlenmiştir? Konuyla ilgili araştırma yapılacak mı?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: '2022 KPSS ile ilgili incelemeler devam ediyor. Veriler titizlikle değerlendirilecek. Gerekli adımlar atılacak. Bir evladımızın bile mağdur olmasına asla müsaade etmeyeceğiz.'

Halis Aygün görevden alınmıştı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındı.