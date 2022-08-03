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KPSS sınavı iptal edilecek mi? Müfettişler harekete geçti

KPSS sınavı iptal edilecek mi? Müfettişler harekete geçti

KPSS'de soruların sızdırıldığı iddiası üzerine Devlet Denetleme Kurumu müfettişleri ÖSYM'ye gidecek.

31 Temmuz'da yapılan KPSS'de çıkan soruların, sınavdan önce bir yayınevinin deneme kitaplarında yayımlandığı öne sürüldü.

İddia ÖSYM tarafından yalanlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise olayın araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdi.

İnceleme sonucunda elde edilen verilerin titizlikle değerlendirilerek gerekli adımların ivedilikle atılacağını söyledi. Erdoğan, "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz" dedi.

''PROBLEMLİ BİR DURUM VAR GÖZÜKÜYOR''

Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Yunus Arıncı ise NTV'ye yaptığı özel açıklamada müfettişlerin bugün ÖSYM'e gideceğini söyledi. Arıncı, ''Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edilecek. Problemli bir durum var gözüküyor'' dedi. Arıncı, rapor için bir süre öngörmediklerini de sözlerine ekledi. 

2022 KPSS İPTAL EDİLECEK Mİ?

İddialara konu olan soru sayısının 20-30 olarak belirtiliyor. 

İhtimaller arasında yer alan soru iptali durumunda KPSS puanlarını oldukça fazla etkileneceğini, bu yüzden de sınavın iptal edilmesinin çok daha güçlü bir olasılık olduğu söyleniyor. 

İddiaların araştırılması sürecinde ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise görevden alınmıştı.

YAYINEVİNDEN AÇIKLAMA

KPSS'de bazı soruların Yediiklim Yayınları'nın deneme soru kitapçığındaki sorularla aynı olduğu iddiasının ardından yayınevinden açıklama geldi.

TELE1’e konuşan yayınevi yetkilisi şu ifadeleri kullandı: “Tamamen algı yayınlarımız devam ediyor. Bir iki soru aynı diye çok yüklenme oldu. Satışlarımız devam ediyor. Başka yayın evleri de tutturuyor. Bizde bir iki tane soru aynı çıkmış olabilir. Kesinlikle bir tesadüf.”

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Etiketler kpss iptal devlet denetleme kurumu müfettiş ösym
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