Kredi kartı ve banka kredisi faizleri yükseliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 500 baz puanlık son faiz artırımından sonra kredi kartı faizleri ve kredili mevduat hesabı faizleri de yükseldi. Kart faizleri bu gece yarısından itibaren yükseliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 500 baz puanlık faiz artırma kararı sonrası kredi kartıyla yapılan alışverişlerde uygulanacak faiz oranı yüzde 3.71'e, kredili mevduat hesabı ve nakit avans işlemleri için uygulanacak faiz oranı ise yüzde 4.47'ye yükseliyor. Yeni faiz oranları bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Vergiler de hesaba katıldığında kredi kartı yıllık bileşik faizi yüzde 65'e yükselirken, bankaların hesapta bakiye bulunmaması halinde müşterilerine faydalanmaları için sundukları kredili mevduat hesapları ve nakit avans işlemleri için uygulanacak faiz oranıysa yıllık yüzde 85'e yükselecek.

BORCUN TAMAMINI ÖDEMEYENLERDEN NE KADAR FAİZ ALINACAK?

Bu nedenle toplamda 10 bin liralık bir kart borcunun asgari ödeme tutarı olan 2 bin liralık kısmını ödeyen bir kullanıcı, geriye kalan 8 bin lira için aylık yüzde 3.71'lik oran üzerinden faizlendirilecek. Bu kartta yapılan işlem yalnızca alışverişle sınırlı kalmayıp, nakit avans kullanımı gerçekleştirilmişse, kullanılan tutar ilaveten yüzde 4.47'lik faiz oranına tabii tutulacak.

Öte yandan birçok ekonomist, 2023 yılının yüzde 40'lık politika faizi ile sonlanacağı görüşünde birleşirken, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde kredi kartı akdi faizleri 2023'ü yüzde 4.17, KMH ve nakit avans işlemleri için uygulanacak faiz oranı ise yüzde 4,93 ile kapatacak.