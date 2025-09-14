Kulislerde bomba iddia: 8 CHP'li belediye daha AK Parti'ye geçiyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den AK Parti'ye geçeceğini ilk duyuran gazeteci Sinan Burhan, 8 CHP'li belediyenin daha AK Parti'ye katılacağını öne sürdü.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’in CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılmasının ardından, kulislerde yeni transfer iddiaları gündeme geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çok sayıda belediye başkanının “operasyon ve hapis tehdidiyle” parti değiştirmeye zorlandığını savunurken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılacağını ilk olarak duyuran gazeteci Sinan Burhan yeni bir iddia ortaya attı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Burhan, 15 Eylül’de çıkacak kararın ardından Ankara’dan 3, Konya’dan 4 ve Samsun’dan bir CHP’li ilçe belediye başkanının AK Parti’ye geçeceğini öne sürdü.

Burhan, atılacak adımların yarın görülecek CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın sonucuna göre şekilleneceğini belirterek, şunları söyledi:

“Ankara’da 3 CHP’li ilçe belediyesi AK Parti’ye geçmek için bekliyor. 15 Eylül’deki davanın sonucu bekleniyor. Buna göre hareket edilecek. Belediye başkanları yoruldu. Konya’dan 4 tane, Samsun’dan ise büyük bir ilçe belediyesinin AK Parti’ye geçmek için beklediğini biliyorum.”

Sözcü