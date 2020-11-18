Kulisten dikkat çeken iddia: 'Bakanlıktaki Beratzedeler bir araya geliyor'

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, bugünkü köşe yazısında Ankara'da bir hareketlilik olduğunu dile getirerek, "Eski bürokratlar, yeni bürokratlar, eski AKP mebusları yeni AKP mebusları, al yanaklı James Bond çantalı ihale tosuncukları, “hatırlı” iş adamları… Öbek öbek, farklı formülasyonlarla bir araya geliyorlar. Kendi reformlarının peşindeler!.. Meğer ne çok “Beratzede” varmış… Say say bitermiyorsunuz… Hepsinin damat Berat Albayrak yüzünden anlattığı acıklı bir mağduriyet hikayesi var" diye yazdı.

Takan, "Beratzedeler teşkilatlanıyor!" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

AKP sosyetesinin buluşma mekanları hınca hınç dolu… Başta Çukurambar…

Dostlara telefonlar ediliyor… Masalar rezerve… Oturacak yer bulmak neredeyse imkansız… Beşerli, onarlı toplantı haline geçiyorlar… Ankara’nın sert ayazında masalardan hararet fışkırıyor… Cep telefonları sürekli mesaide… Dışarıdan bakıp da bir tahminde bulunmaya çalışsanız; ya “bunlar büyük bir şeyi paylaşmaya çalışıyorlar ama az sonra birbirlerini parçalayabilirler” ya da, “tamam ülkeyi kurtaracak sihirli formülü buldular. Yerlerinde oturamıyorlar” dersiniz.

Şahsım işin aslını sizlere anlatsın;

Eski bürokratlar, yeni bürokratlar, eski AKP mebusları yeni AKP mebusları, al yanaklı James Bond çantalı ihale tosuncukları, “hatırlı” iş adamları… Öbek öbek, farklı formülasyonlarla bir araya geliyorlar. Kendi reformlarının peşindeler!.. Meğer ne çok “Beratzede” varmış… Say say bitermiyorsunuz… Hepsinin damat Berat Albayrak yüzünden anlattığı acıklı bir mağduriyet hikayesi var. En tepeye ulaşacak dertlerini anlatacakları sağlıklı kanallar arıyorlar. Durum değerlendirmesi yapıyorlar. “Reis” i yere göğe sığdıramıyorlar. Damat Berat Albayrak’ın nice “zulümlerini” anlatırken birbirleri ile yarışıyorlar. Sanki en çok zulme uğradığını ispatlayana, 3 yönetim kurulu üyeliği bir genel müdürlük, bir bakanlık verilecekmişçesine… AKP Genel Merkezi’nden, saraydan randevuyu kapan, telefonu hemen kapatıp olay yerinden ayrılıyor. Giderken de söylemeyi ihmal etmiyor ; “sizlerin durumundan da bahsedeceğim”…

Meğer ayakta uyuyormuşuz!.. Meğer ne çok Beratzede varmış da biz bilmiyormuşuz!.. Gerçekten, Türkiye’nin en öncelikli ihtiyacı koltuk ve ihale reformuymuş… Gerisini nasıl olsa hallederler!..



