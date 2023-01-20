''Kur'an-ı Kerim yakma'' eylemi: Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Diplomatik kaynaklar: İsveç’te, Stokholm Büyükelçiliğimizin yakınında kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’in yakılması eylemine izin verildiğinin öğrenilmesi üzerine, İsveç’in Ankara Büyükelçisi bugün Bakanlığımıza çağrılmıştır. Yarın, PKK iltisaklı çevrelerin Stokholm merkezinde bir gösteri yapacaklarını duyurdukları; terör örgütleri ve yandaşlarının propaganda faaliyetlerine izin verilmesinin Üçlü Ahitname’nin açık ihlali olduğu belirtilmiştir.