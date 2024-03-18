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Kurtuluş Savaşı'ndan kalma Türk bayrağı bulundu; üzerinde şehit kanı var

Kurtuluş Savaşı'ndan kalma Türk bayrağı bulundu; üzerinde şehit kanı var
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Manisa'nın Ahmet ilçesinde Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı düşünülen ve üzerinde şehit kanı bulunan Türk bayrağı ortaya çıktı.

Ahmetli ilçesinde Kurtuluş Savaşı’ndan kaldığı belirtilen Türk bayrağı ortaya çıktı. Yeniden Refah Partisi Ahmetli Belediye Meclis Üyesi Adayı emekli Astsubay Süleyman Üstündağ, seçim çalışmaları kapsamında gittiği bir köy evinde Kurtuluş Savaşı’ndan kaldığı söylenen Türk Bayrağı ve Osmanlı sancağına rastladı. Bayrağın tarihi ve hikayesi hakkında aileden bilgi alan Üstündağ, bayrağın gelecek nesillere daha güvenli bir şekilde miras kalması amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığına başvuruda bulundu. Üstündağ, aileden aldığı bilgiye göre, Türk bayrağını ve Osmanlı sancağını, Kurtuluş Savaşı sırasında Ahmetli’yi işgal eden Yunan ordusundan korumak için bir ailenin alıp sakladığını ve nesilden nesile bugüne kadar geldiğini söyledi.

Manisa'nın Ahmet ilçesinde Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı düşünülen ve üzerinde şehit kanı bulunan Türk bayrağı ortaya çıktı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tüm şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek, duayla andığını belirten Üstündağ, “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır’ bu bayrak için bu sancak için canını ve kanını verenler, Allah sizlerden razı olsun. Elimizdeki bayrak ve sancak Kurtuluş savaşını görmüş ve o günden bugüne kalmıştır” dedi.

İHA

Etiketler manisa Kurtuluş Savaşı türk bayrağı
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