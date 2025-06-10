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Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

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AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dönemde deprem hareketliliği yaşanan Kütahya bir kez daha depremle sallandı. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 13.15 sıralarında Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Paniğe neden olan depremin derinliği 7.71 kilometre olarak ölçüldü. İlk belirlemelere göre herhangi bir mal kaybı ve yaralanma yaşanmadı. 

Kütahya Valisi Musa Işın, depremden sonra yapılan alan taramasında, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını açıkladı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde dün de 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti. 

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

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Etiketler Kütahya simav deprem
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