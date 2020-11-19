Kuzey Ege'de feribot seferlerine engel

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Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın için planlanan bazı seferler yapılamayacak.
Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan Gökçeada'dan saat 07.00 ve Kabatepe'den saat 09.00'daki seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
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