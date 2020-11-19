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  3. 19 Kasım 2020 19:35

Kuzey Ege'de feribot seferlerine engel

Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkilerkeni Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ bazı feribot seferlerinin iptal olduğunu açıkladı.

Kuzey Ege'de feribot seferlerine engel
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Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın için planlanan bazı seferler yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında  yapılması planlanan Gökçeada'dan saat 07.00 ve Kabatepe'den saat 09.00'daki seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

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