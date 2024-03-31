  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. LDP lideri oyunu başka bir partiye attı

LDP lideri oyunu başka bir partiye attı

LDP lideri oyunu başka bir partiye attı
Güncelleme:

Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Cem Toker, partisinin adayı bulunmadığından oyunu TKP'ye verdiğini açıkladı. Toker, "Bize 2 oy borcunuz oldu. Faiz işletmeyeceğiz! Not ediniz" dedi.

Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Cem Toker, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda oyunu TKP'ye verdiğini duyurdu.

LDP'nin adayı bulunmadığından TKP'ye oy verdiğini belirten Toker, "Bize 2 oy borcunuz oldu" diye yazdı.

Toker'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"TKP’liler 2004’den 20 sene sonra 2024’de de Liberal Demokrat Parti'nin adayı bulunmadığından, ilçemde sizin adayınıza oy verdim. İflas etmiş bir ideolojiyi ısrarla, inatla savunduğunuz için. Bize 2 oy borcunuz oldu. Faiz işletmeyeceğiz! Not ediniz."

Etiketler tkp LDP cem toker
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Diyarbakır'da seçim cinayeti: 1 ölü, 11 kişi yaralı var Diyarbakır'da seçim cinayeti: 1 ölü, 11 kişi yaralı var Antalya’da oyunu atan denize koştu Antalya’da oyunu atan denize koştu İstanbul'da ilçe ilçe seçim sonuçları İstanbul'da ilçe ilçe seçim sonuçları Bahçeli'nin yüzündeki morlukların nedeni belli oldu Bahçeli'nin yüzündeki morlukların nedeni belli oldu Bursa'da yerel seçim cinayeti: Akrabasını desteklemediği için öldürüldü Bursa'da yerel seçim cinayeti: Akrabasını desteklemediği için öldürüldü Yayın yasağı delindi, ilk sonuçlar açıklandı Yayın yasağı delindi, ilk sonuçlar açıklandı AK Partililerden sandık görevlisine saldırı; hastanelik ettiler AK Partililerden sandık görevlisine saldırı; hastanelik ettiler AK Partili adaydan basına fırça AK Partili adaydan basına fırça Ünlü isimler sandık başında Ünlü isimler sandık başında Yerel seçimin ilk kavgası... Blok oy kullanmak istedi, ortalık karıştı Yerel seçimin ilk kavgası... Blok oy kullanmak istedi, ortalık karıştı