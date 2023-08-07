LGS 2. nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarını açıkladı.

Merkezi sınav sonrası liselere kayıt için ikinci nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde alınmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Tercih sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabilecek.

Boş kalan kontenjanlar ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos tarihlerinde alınacak.

18 Ağustos'ta yerleştirme işlemleri tamamlanacak.