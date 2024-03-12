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LGS başvuru tarihi belli oldu

LGS başvuru tarihi belli oldu
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına başvurular 18-29 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuruları 18-29 Mart tarihleri arasında alınacak. Sınava katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen öğrenciler başvurularını elektronik ortam üzerinden yapabilecek.

LGS kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sınavıyla ilgili şunları kaydetmişti: "Bu kararımızla, öğrencilerimizin sınava bayram öncesinde girmelerini daha da önemlisi öğrenci ve velilerimizin hem bayram hazırlıklarını hem de yaz tatili planlamalarını yaparken zihnen daha rahat olmalarını istedik. 2 Haziran'da yapılacak LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağının bilinmesini isterim. Ayrıca tüm sorular sınav takvimine uygun olacak şekilde, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacaktır."

 

Etiketler LGS başvuru tarihi liselere geçiş sistemi sınav
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