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LGS'de ortalığı karıştıran iddia! MEB'den açıklama geldi

LGS'de ortalığı karıştıran iddia! MEB'den açıklama geldi
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Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınavı devam ederken soru ve cevapların WhatsApp grubunda paylaşıldığı iddialarına üzerine açıklama yaptı.

15 Haziran'da Türkiye genelinde 1 milyonun üzerinde öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen sınavla ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı. Cumhuriyet'in haberine göre, sınav bitmeden önce bazı özel eğitim kurumu yöneticilerinin bulunduğu bir WhatsApp grubunda, sınav sorularının ve cevap anahtarlarının paylaşıldığı öne sürüldü. 

MEB'DEN İDDİALARA YANIT

Soruların sızdırılmasıyla ilgili iddiaların gündem olmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, '15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen LGS kapsamındaki merkezi sınavın sözel alanına ait soru kitapçıklarının sınav bitmeden paylaşıldığı ve bu durumun sınav güvenliğini zedelediği' yönünde asılsız iddialar yer aldığı belirtilerek, "LGS kapsamındaki merkezi sınav, iki oturum halinde uygulanmaktadır. Sözel alan oturumu saat 09.30'da başlayıp 10.45'te sonlanmaktadır. Bu oturum tamamlandıktan sonra, salon yoklama listeleri ve cevap kağıtları geri açılamayan zarfa yerleştirilmekte ve özel seri numaralı kilitlerle sınav kutularına konulmaktadır. Sözel oturumun bitişiyle birlikte ikinci oturum olan sayısal alan sınavı, saat 11.30'da başlayıp 12.50'de görevlilerce tüm güvenlik önlemleri aynı şekilde eksiksiz uygulanarak sona ermektedir. Soru kitapçıkları ise isteyen öğrencilerin/velilerin alması için okullarda bırakılmaktadır. Dolayısıyla haberlerde yer verilen görsellerde paylaşım saatinin 11.57 olduğu, bunun saat 10.45'te biten sözel alan ilk oturum sınavını olumsuz etkileyecek bir durum oluşturmayacağı aşikardır. 15 Haziran 2025 tarihinde okullarımızda titizlikle gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın güvenliğine gölge düşürecek herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Toplumu yalan, yanlış ve tezviratlarla manipüle eden ve öğrencilerimizin ailelerini endişeye sevk eden bu tür haberlere itibar edilmemesi önem arz etmektedir" denildi.  

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Etiketler milli eğitim bakanlığı meb lgs soruları sınav
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