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Lise öğrencisi Kur-anı Kerim'e tekme atmıştı: Olayla ilgili yeni gelişme

Lise öğrencisi Kur-anı Kerim'e tekme atmıştı: Olayla ilgili yeni gelişme

Antalya’nın Serik ilçesinde lise öğrencisi tarafından Kur-anı Kerim’e tekme atılması olayı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir lisede sınıftaki öğrencinin Kur-anı Kerim’i havaya attığı, diğer öğrencinin de tekme vurduğu anların görüntüsü cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili müfettiş görevlendirilerek, 4 öğrenci disipline sevk edilerek okul hakkında da idari soruşturma başlatılmıştı.
Okul müdürü ve nöbetçi müdür yardımcısının devam eden soruşturmanın selameti açısından görevlerinden uzaklaştırıldığı öğrenildi. İki ismin yerine ise vekaleten müdür görevlendirilmesinin yapıldığı belirtildi.

Etiketler Kur-anı Kerim TEKME
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