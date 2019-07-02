Maaşını arttıran Bülent Arınç'tan savunma geldi

Cumhurhurbaşkanlığı tarafından yeni oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu, ilk aldığı kararda aldıkları maaşı 13 bin liradan 18 bin liraya çıkarmıştı. Bir TV kanalında bu olayın sorulması üzerine bunu gündeme getirenlere "edepsizler" diyen Arınç, eleştirilerin odağı haline gelince Twitter'dan açıklama yaptı. Arınç'ın olayın montaj olarak nitelemesi dikkat çekti.

Arınç'ın açıklaması şöyle:

Birazdan; son günlerde şahsımı ve şahsım özelinde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nu karalamak adına yalan, iftira, montaja dayanan ve maksatlı bir şekilde dolaşıma sokulan video hakkında Twitter üzerinden bir açıklama yapacağım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Önceden kararlaştırdığımız bir program çerçevesinde 24 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında eşimle ve dostlarımla birlikte 5 ülkeyi kapsayan Balkan seyahatine çıkmıştık. Bugün yurda döndük.

Gezimizle ilgili güzel hatıra ve notları sizlerle ayrıca paylaşacağım ancak yurt dışında bulunduğum süreçte son günlerde sosyal medya kaynaklı kamuoyunu etkilemeye yönelik yalan ve iftiraların ulaştığı çirkin seviyeyi görünce bir açıklama yapmaya ihtiyaç duydum.

Habertürk’te Sn. Kübra Par ile geçmişte yaptığım bazı programlardaki sözlerimin günler sonra kasıtlı montajlarla çarpıtıldığını üzülerek izledim.