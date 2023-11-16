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Mahkemeden Dilan ve Engin Polat'a kötü haber

Mahkemeden Dilan ve Engin Polat'a kötü haber
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Kara para soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın tutukluluğuna yapılan itiraz ikinci kez reddedildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edilmişti. Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun da olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında adliye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklanmıştı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14 olmuş; 9 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İKİNCİ KEZ İTİRAZ REDDEDİLDİ

Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 şüpheli, 5 Kasım tarihinde tutuklanmıştı. Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz, 10 Kasım'da sulh ceza hakimliğine başvurarak çiftin tutukluluklarına itiraz etmişti. Dün sulh ceza hakimliği, tutukluluk itirazı değerlendirerek reddedilmesine karar vermişti. İtirazın reddedilmesinin ardından dosya tekrar değerlendirilmek üzere Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Asliye ceza mahkemesi de tutukluluğa yapılan itirazı reddetti. 

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DHA

Etiketler dilan polat engin polat tutukluluk itiraz
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