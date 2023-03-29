Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16.58'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16.58'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.01 kilometre altında gerçekleşti.
İlk belirlemelere göre paniğe neden olan depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 29, 2023
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Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-03-29
Saat:16:58:38 TSİ
Enlem:38.188 N
Boylam:38.175 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/pE7YFRWXCf@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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