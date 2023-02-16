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Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede deprem fırtınası yaşanıyor. 

Depremden etkilenen illerden biri olan Malatya'da saat 17.45'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgilere göre merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan deprem, yerin 7 kilometre altında gerçekleşti. 



SABAH DA DEPREM OLMUŞTU

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 08:18'de meydana gelen deprem 7.03 kilometre derinlikle kaydedildi.

 

Etiketler malatya deprem afad
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