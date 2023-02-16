Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede deprem fırtınası yaşanıyor.
Depremden etkilenen illerden biri olan Malatya'da saat 17.45'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgilere göre merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan deprem, yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 16, 2023
*
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2023-02-16
Saat:17:45:41 TSİ
Enlem:38.183 N
Boylam:37.847 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/E7kNwFg3i4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SABAH DA DEPREM OLMUŞTU
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 08:18'de meydana gelen deprem 7.03 kilometre derinlikle kaydedildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol