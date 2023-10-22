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Malatya'da bir deprem daha

Malatya'da bir deprem daha
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AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 03.48'de gerçekleşen depremin 6.46 km derinlikte olduğu kaydedildi.

Etiketler malatya deprem afad
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