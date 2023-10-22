Malatya'da bir deprem daha
AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 03.48'de gerçekleşen depremin 6.46 km derinlikte olduğu kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 22, 2023
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2023-10-22
Saat:03:48:47 TSİ
Enlem:38.101 N
Boylam:37.737 E
Derinlik:6.46 km
Detay:https://t.co/kh840ArL90@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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