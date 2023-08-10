Malatya'da şiddetli deprem!

AFAD Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, saat 20.48'de, 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı.

"ÇOK ŞİDDETLİ BİR SARSINTI OLDU"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan depremle ilgili "Bize intikal eden olumsuz bir şey olmadı. Çok şiddetli bir sarsıntı oldu." dedi.

"30 KADAR BALKONDAN DÜŞME VAKASI İNTİKAL ETTİ"

tv100'e açıklamalarda bulunan Malatya Valisi Hulusi Şahin "30 kadar balkondan düşme vakası intikal etti, vatandaşlarımız kırık, yüksekten düşme şikâyetleriyle hastanemize başvuruları söz konusu. Yoldan geçen bir çocuğumuzun da binalardan düşen enkaz parçası nedeniyle ayağı kırıldı. Bunun dışında herhangi can kaybı ya da ağır yaralı durumu söz konusu değil." dedi.

SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremle ilgili "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48’de 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." açıklamasını yaptı.

BAKAN KOCA: OLUMSUZ BİLDİRİM OLMADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin hissedildiği alandan ilgili birimlerimize olumsuz bildirim olmamıştır. UMKE Timleri bölgede tarama yapmak üzere görevlendirilmiş durumdadır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." açıkalmasını yaptı.

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI: BİZE YANSIYAN OLUMSUZ BİR ŞEY YOK

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar "Şu ana kadar bize yansıyan olumsuz bir şey yok. Birkaç hemşerimiz balkondan o panikle atlamışlar onlarla ilgili birkaç tane ihbar aldık, onun dışında zaten şehrimizin yüzde 55’i yıkılmıştı, enkaz halindeydi ya da ağır hasarlıydı. Binalarımızın büyük kısmı boş olduğu için bize yansıyan olumsuz bir durum yok." dedi.