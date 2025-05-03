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Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakamlarla yanıt verdi

Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakamlarla yanıt verdi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "biliyorsunuz rakamlar yalan söylemez" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bedava yapacağız dedikleri suyun fiyatını 10 kat artırırken, öbür tarafta alkollü içkilerin fiyatını indirmekten söz ediyorlar" açıklamasına rakamlarla yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu kapsamında yaptığı konuşmada, muhalefeti özellikle alkollü içki fiyatları ve su faturaları üzerinden sert sözlerle eleştirdi.

Erdoğan'ın Yeşilay'ın düzenlediği törende yaptığı konuşmada "Bedava yapacağız dedikleri suyun fiyatını 10 kat artırırken, öbür tarafta alkollü içkilerin fiyatını indirmekten söz ediyorlar" ifadelerini kullanmasının üzerine bu iddialara Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan yanıt geldi.

Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"Gelin hep birlikte bugün verilerle konuşalım; çünkü biliyorsunuz rakamlar yalan söylemez: 

Önceki yönetim döneminde yani 2010-2018 yılları arasında suyun metreküp fiyatı: 

•Konut aboneleri için 71,0 TL
•Tüm aboneler için 82,7 TL idi.

Bu dönemde 2019-2024 yılları arasında  suyun ortalama metreküp fiyatı: (güncel rakamlar)

•Konut aboneleri için 29,5 TL
•Tüm aboneler için 32,4 TL

Daha da önemlisi belediyemizden sosyal destek alan 50 bin abonemize suyun tonunu 1 LİRADAN veriyoruz. 

Bu arada ASKİ’nin giderlerinin önemli bir kısmı enerji gideridir. Burada indirime gidilirse; su daha da ucuza verilir. 

Ayrıca su fiyatı önceki dönemin yarısından daha az. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Etiketler recep tayyip erdoğan su su bedeli su fiyatları ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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