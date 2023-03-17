Mansur Yavaş Melih Gökçek'e yüklendi: Elinden telefonu almak lazım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk’te Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtladı.

Habertürk’te Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek’in konuğu olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İktidarın, iktidarın ‘CHP yüzünden kentsel dönüşüm yapamadık’ ifadelerine yanıt veren Yavaş, şunları söyledi:

“Bizim de 2-3 tane kentsel dönüşüm projemiz Cumhurbaşkanlığında hala onay bekliyor. İskenderun’da kendi riskli alan ilan ettikleri yeri kendileri kaldırdı. Suçlamanın alemi yok. Kentsel dönüşüm yaparken yıkılması gereken yerdir. Bunun problemini çözemiyorsunuz. Eski binalarda, özellikle ahşap evlerde üç aile kalabiliyor. Bunlara çık dediğinizde 3 ayrı daireye ihtiyaç oluyor. Ahşap ev gibi olmuyor. İskenderun’da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile afet bölgesinden çıkarıldı. Sorun burada değil. İnsanca bir kentsel dönüşüm yapmak lazım. Ankara’da birçok yerde gecekondu vardı. Bunların birçoğu yıkıldı. 14 bin tanesine hala borcumuz var. Şöyle düşünün; burası Erzurumlular Mahallesi. 30-40 yıl önce gelmişler. Herkes kendi evinde. Gece vakti eşi nöbete gidiyorsa komşusuna gidiyor. Düğünde cenazede beraberler. Bunları yıktık, hadi bakalım kurayı çekin dedik. Kurayı çekince komşuluk ilişkisi kalmadı. Hepsi borçlandırıldı. Apartman aidatı, asansör bakımı, hepsi masraf. Alışkın değiller ki. TOKİ şu anda yapıyor. Birbirine yakın olanlara birlikte kura veriyor. Doğrusu bu. Dava açıyorlar. Sulukule tarafını hatırlıyorum. Hiç kimse orada siz burada kentsel dönüşüm yapmayın denmedi. Sadece onların kültürünün yaşatılması istendi. Her afetin arkasında siyaset aramanın bir anlamı yok. Son derece yanlış. Benim bir afet karşısında bir tane bile tweet atmışlığım yok.

“İGA ÇALIŞMALARI BİZİM İSMİMİZİ SİLEREK YAYINLADI”

Hatay havalimanı onarımında İGA’nın, sosyal medya paylaşımlarında ABB’nin adını sildiğini belirten Yavaş, şu açıklamalarda bulundu:

Şöyle bir mahcubiyet var anladığım kadarıyla lojistikte de sıkıntı olduğu için havalimanının iki gün için açılması lazımdı. Organizasyon eksikliğinden dolayı gecikme yaşanınca bizim ekibimizi çağırdılar. İGA denen firma bizim ismimizi silerek yayınladı. Kendileri üslendi ‘Biz yapıyoruz’ diye. Biz oraya 35 kamyon gönderdik. İki gün önce de cumhurbaşkanı ‘yalan söylüyorlar’ dedi. Sayın cumhurbaşkanı yalanı kim söylüyor? Birisi cumhurbaşkanına yalan söylüyor. Kim söylüyorsa onların cezalandırması lazım. Bunlar durduk yere polemik konusu oluyor.

“DERE YATAĞINI KAPATIP YOL YAPMIŞLAR”

Dere yatağını kapatıp 20 metre yükseklikte yol yapmışlar adı da Gökçek Bulvarı olmuş. Organize Sanayi buranın planın yapmış Parkı da yeşil alandan çıkarıp, tam yolun karşısına gelecek şekilde de satmışlar. Oraya da 5-6 kat bina yapılmış. Yukarıdan gelen sel geri tepiyor. Yandan gidiyor oraya da bulvar yapılmış.

“İŞ BEĞENMİYOR DENİLEN GENÇLER YURT DIŞINDA GARSONLUK YAPIYOR”

İş beğenmiyor denilen gençler, yurt dışında garsonluk da yapıyor. Demek ki mesele iş beğenmemek değil. Siz buradaki insanca bir hayat sunmuyorsunuz ki.

CEP TELEFONUNU ELİNDEN ALMAK LAZIM

Eski ABB Başkanı Melih Gökçek'in sosyal medya paylaşımlarına ilişkin olarak konuşan Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Melih Gökçek'in elinden telefonu almak lazım. Tweet atmasını engellemek lazım. Ailesi, sevenleri elinden cep telefonunu alsın."