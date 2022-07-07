Mansur Yavaş'tan kendisine mektup yazan küçük kıza cevap

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, küçük bir kızın kendisine yazdığı mektuba cevap verdi.

Küçük bir çocuğun yazdığı mektup ve Mansur Yavaş'ın cevabı sosyal medyada gündem oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu kez Ilgın isimli küçük bir çocuğun kendisine yazdığı bir mektup ile gündeme geldi. Küçük Ilgın, yazdığı mektupta ise başından geçen "çubuktan çıkan bedava dondurma" olayını anlattı, Mansur Yavaş'tan yardım istedi.

İşte küçük Ilgın'ın Mansur Yavaş'a yazdığı mektup;

"Sevgili Mansur amca,

Merhaba sayın belediye başkanım. Ben Ilgın. Marketten dondurma aldım. Çubuktan bedava çıktı. Ben de bir tane daha alacağımızı biliyordum. Bu yüzden markete tekrar girdim ve dedim ki 'Benim çubuğumdan bedava çıktı, alabilir miyim?' dedim. Marketçi abla da 'Üzgünüm ama veremem' dedi. Ben de 'Tamam canım hemen getireceğim' diyeceğini sanmıştım. İçim bir anda şunu söyledi: 'Galiba çocukları kandırmak istiyorlar' diye bir üzüntü kapladı. Madem çubukta bedava yazıyor o zaman dondurmayı neden satıyorsunuz diye sordum kendime. Bunun için bir şey yapabilirseniz çok sevinirim. Görüşürüz sayın belediye başkanım."

MANSUR YAVAŞ'TAN MEKTUBA YANIT: "SENİN GİBİ BEN DE ÜZÜLDÜM"

Mansur Yavaş, küçük Ilgın'ın mektubuna cevap verdi. Yavaş verdiği cevapta ise küçük kıza teşekkür etti ve dondurmacıyla ilgili yaşadıklarını okuduğunu, küçük Ilgın gibi kendisinin de bu duruma üzüldüğünü belirtti. Küçük kıza boya kalemleri gönderdi.

İşte Mansur Yavaş'ın küçük Ilgın'a verdiği cevap;

"Sevgili kızım Ilgın,

Mektubunu aldım. Çok teşekkür ederim.

Dondurmacıyla ilgili yaşadıklarını okudum, senin gibi ben de üzüldüm. Bu sorunu çözebilmek için elimden pek bir şey gelmese de bayram öncesi sana küçük bir sürpriz yapmak istedim.

Annenle konuştuğumuzda resim yapmayı çok sevdiğini öğrendim. Hayallerindeki renkli dünyayı istediğin gibi çizip boyayabilmen için sana bu boya kalemlerini gönderiyorum. Umarım seversin ve umarım resmettiğin hayallerin bir gün gerçek olur.

Ailenin bayramını şimdiden kutlar, gözlerinden öperim.

Sevgilerimle,"

Küçük kızın mektubu ve Mansur Yavaş'ın küçük kıza verdiği cevap sosyal medyada ilgi gördü.