Marketlerden sonra eczacılara da denetim

Sağlık Bakanlığı, piyasada bulunmadığı belirtilen ilaçlara yönelik İstanbul’da bir ecza deposu ve bazı eczaneleri denetledi.

Türk Eczacıları Birliği (TEB), 6 Kasım günü yazılı açıklamayla piyasada 645 kalem ilacın bulunmadığını belirtmiş ve halk sağlığının tehlikeye girdiği mesajını vermişti. Ankara Eczacı Odası da şeker ve hipertansiyon ilacından çocuk öksürük şurubuna, soğuk algınlığı ilaçlarından antibiyotiklere ve en basit burun damlalarına kadar pek çok ilacın depolarda bulunmadığını duyurmuştu. Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası ise bu durumun kur krizinden kaynaklandığını kaydetmişti.

Başta bazı ilaçların bulunamadığına dair haberleri yalanlayan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), bugün ülke genelindeki ilaç firmaları, ecza depoları ve eczanelere yönelik denetimleri sıkılaştırdı.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı denetmenleri, Bağcılar’da bulunan bir ecza deposunda denetim yaptı. Depoda kritik ilaçların bulunup bulunmadığı, İlaç Takip Sistemi (İTS) ile depodaki fiziki stok durumunun uyumlu olup olmadığı kontrol edildi.

Ayrıca, İTS’ye gerekli kayıt ile bildirimlerin zamanında ve tam olarak yapılıp yapılmadığı, hastalara verilen hizmette aksama olup olmadığı ve ürünlerin muhafaza koşullarının kontrolü de yapıldı.

‘Bildirimleri tam ve zamanında yapın’ uyarısı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü personeli de Bağcılar, Güngören ve Esenler’de bulunan bazı eczanelerde denetim yaptı.

Denetimlerde, eczanelerdeki İTS’ye kayıtlı bazı ilaçların sayısı ve mevcut fiziki stok durumları karşılaştırıldı.

İTS kayıtları ile stokları arasında farklılık olduğu tespit edilen eczanelerle ilgili tutanak tutuldu. Eczacılara, ‘satışını yaptıkları ilaçlara ilişkin İTS bildirimlerini tam ve zamanında yapmaları’ konusunda uyarılarda bulunuldu.

Denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.

Benzer denetimler marketlere ve tedarikçilere de uygulanmış, hükümet yetkilileri tarafından artan gıda enflasyonundan sorumlu tutulan marketlere Ticaret Bakanlığı’nca ‘fahiş fiyat’ denetimleri başlatılmış, en büyük beş zincir markete yüksek cezalar kesilmişti.