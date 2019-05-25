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  3. 25 Mayıs 2019 15:43

Marmara Denizi'nde üst üste korkutan depremler

Marmara Denizi'nde deprem oldu. Deprem İstanbul'da da hissedildi. Depremin 4.3 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Depremin meydana gelmesinin ardından 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Marmara Denizi'nde üst üste korkutan depremler
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Marmara Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde depremin ardından merkez üssü Çanakkale'nin Biga açıkları olan Richter ölçeğine göre 3, 9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Çanakkale ve Tekirdağ’da da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre 15.13'te Marmara Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'da da vatandaşlar tarafından hissedildi.

BİR DEPREM DAHA

Marmara Denizi’nde merkez üssü Çanakkale'nin Biga açıkları olan Richter ölçeğine göre 3, 9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Çanakkale ve Tekirdağ’da da hissedildi.

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