Marmara'da avlanan balıkçılara ilave destek ödemesi yapılacak

Müsilaj oluşumu görülen Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerde, küçük ölçekli balıkçılığın desteklenmesi kapsamında balıkçılara ilave destek ödemesi yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Tebliği'nde değişik yapılmasına ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Marmara Denizi'nde görülen müsilaj oluşumundan olumsuz etkilenen küçük ölçekli kıyı balıkçılarının kayıplarının azaltılması amacıyla ilave destekler sağlanacak. Bu kapsamda İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de geçerli bir su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip, denizlerde faaliyet gösteren 12 metreden küçük balıkçı gemilerine, 2025 yılı birim destek tutarı kadar ilave küçük ölçekli balıkçılık desteklemesi ödemesi yapılacak. Daha önceki tebliğde birim destekleme tutarları en düşük 5 bin lira, en yüksek 12 bin lira olarak şekilde belirlendi. İlave ödemeye ilişkin iş ve işlemlerin başlangıç ve bitiş tarihleri, bakanlık internet sitesinde ilan edilecek ve tebliğdeki hükümler doğrultusunda gerçekleştirilecek. 

 

 

DHA

