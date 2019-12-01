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  3. 01 Aralık 2019 10:30

Marmara'da fırtına engeli ! BUDO seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Marmara'da fırtına engeli ! BUDO seferleri iptal edildi
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BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 09.30 ve 13.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30, 13.00 ve 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı nedenle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.

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