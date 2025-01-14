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Marmara'da İDO ve BUDO'nun deniz ulaşımı durdu

Marmara'da İDO ve BUDO'nun deniz ulaşımı durdu
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Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO ve İDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Marmara Denizi'ndeki bazı seferler iptal edildi.

İDO tarafından yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy saat 12.30, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa saat 14.50, Kadıköy-Yenikapı-Bandırma saat 19.00 ve Bandırma-Yenikapı-Kadıköy saat 07.45 seferlerini iptal etmek zorunda kaldık” dedi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
"07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)"

İHA

Etiketler İDO budo marmara deniz seferleri feribot seferleri marmara denizi
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