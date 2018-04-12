Marmaray'da intihar şoku ! Çantasını çıkarıp atlamış

Olay saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda bir kişi henüz bilinmeyen nedenle raylara düştü. İhbar üzerine istasyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle Seferler Kazlıçeşme istikametine durduruldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede raylara düştüğü belirtiler kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayın intihar mı kaza mı olduğunu belirlemek için soruşturma başlattı.

Yapılan incelemelerin ardından üzerinden kimlik çıkmayan cenaze Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Seferler de normale döndü.

SIRT ÇANTASINI ÇIKARIP ATLADI

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, lise öğrencisi iki arkadaş, ödev yapmak amacıyla Marmaray'a gitti. 18 yaşındaki Baha G., yanında Marmaray'ı fotoğraflayan kız arkadaşına poz veriyordu. Aniden gülümseyerek sırt çantasını çıkartan genç çocuk, raylara atladı. Lise öğrencisi genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

ATLARKEN BİR ŞEYLER SÖYLEDİ



Arkadaşının raylara atlamasıyla şoka giren genç kız, olay yerindeki polislere ilk ifadesine, Baha'nın atlarken kendisine bir şeyler söylediğini, fakat hatırlamadığını belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.