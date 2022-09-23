Mata'dan sürpriz forma numarası talebi

Galatasaray'ın Manchester United'dan kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncu Juan Mata, şu ana kadar henüz forma şansı bulamamıştı. Önümüzdeki haftalarda taraftarların karşısına çıkması beklenen İspanyol oyuncunun Galatasaray'da giyeceği forma numarası belli oldu.

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, sezonun en flaş transferlerini yaparak adından söz ettirmişti. Sarı-Kırmızılı ekip yaz transfer döneminde birçok isimle kadrosunu güçlendirirken en çok konuşulan isimlerden biri de Manchester United ile sözleşmesi sona eren Juan Mata oldu.

Sarı-Kırmızılılar Mata transferi ile taraftarlarının yüzünü güldürürken, İspanyol oyuncu Galatasaray'da giyeceği forma numarasını da belirledi.

İŞTE MATA'NIN FORMA NUMARASI

Galatasaray'ın yeni transferi Juan Mata, forma numarasını seçerken geçtiğimiz yıl annesini kaybetmesinden dolayı anne ve babasının doğum tarihini dikkate aldı. Ebeveynlerinin 1964 doğumlu olması nedeniyle yıldız futbolcu forma numarasını 64 olarak belirlediği öğrenildi.