Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, yayınlanan son vaka haritasında Samsun'da yaşanan kısmi düşüşle ilgili açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı'nca 3-9 Nisan 2021 tarihleri arasında illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısının güncel haritası paylaşıldı. 5 haftadır en çok vakanın görüldüğü Samsun’da 678,72 olan vaka sayısı 645,17’e düştü.

Vaka haritasını günlük olarak hazırlanan veri tablosuyla ilçe ilçe, mahalle mahalle takip ettiklerini belirten İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, "Veriler bize ilimizdeki vaka artış hızının kısmi olarak azaldığını, bir plato tablosuna doğru ilerleme şansına sahip olduğumuzu gösteriyor. Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan verilerde de ilimiz, halen yüksek olan vaka sayısına rağmen vaka azalışı yaşayan Türkiye'deki iki ilden biri oldu. Yüksek vaka artışı gösteren bir ilçenin iki hafta sonra azalış çizgisi oluşturabildiği gibi aynı dönemde vaka sayısı düşük bir ilçede vaka sayısı bir hafta içinde yeniden artmaya başlayabiliyor” dedi.

'İFTARLARDA BİR ARAYA GELMEYELİM'

Dr. Oruç, yaşanılan kısmi düşüşün büyük bir fırsat olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ladik ilçemizde geçen haftaya oranla insidans hızında yüzde 74,95 artış görülürken, Asarcık ilçemizdeki insidans hızının yüzde 53,15 azalmasının nedeni tam olarak bu durum. Bu tablo ilçelerimizin kendi korona hikayelerini bir nevi kendilerinin yazdığını, artış ve azalışların tamamen sürece ve önlemlere yaklaşımlarına bağlı olarak değişim gösterdiğini bize anlatıyor. Yani her ilçemiz korona haritasındaki yerini kendi oluşturuyor. Bu çerçevede ilimizin 3-9 Nisan tarihlerine ait Kovid-19 haritasını incelediğimizde, Ladik, Salıpazarı, Terme, Ayvacık ve Tekkeköy ilçelerimizde halen artış devam etse de kalan 12 ilçemizde insidans hızlarında, istediğimiz oranlarda olmasa da kısmi bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bu azalış eğrisini kalıcı hale getirme ve hedefimiz olan mavi renge ulaşma şansına sahibiz. Bu şansı kullanmak için öncelikle vaka sayımızın hala yüksek olduğunu, kısmi düşüşün kesinlikle bizim için rehavet duygusuna neden olmaması gerektiğini, düşüşü kalıcı hale getirmenin ramazan ayındaki yaklaşımımızla belirleneceğini kabul etmeli ve buna göre davranmalıyız. Kısmi düşüş rehavete neden olmasın. Eğer kurallara uyup en yakınlarımızla bile iftarlarda bir araya gelmez, kalabalık ortamlarda tüm önlemlere uyup teravih namazlarımızı çekirdek ailemizle kılarsak, yani virüsle aramıza mesafe koyarsak elde ettiğimiz kısmi düşüşü kalıcı hale getirebiliriz"