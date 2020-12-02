MEB LGS ve YKS müfredatını açıkladı

MEB'den yapılan açıklamada, "LGS ve YKS gibi merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir." denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi ise henüz açıklanmadı ancak önceki senelerde olduğu gibi haziran ayında yapılması öngörülüyor.

Geçen yıl 23 Mart’tan sonra uzaktan eğitime geçilmesiyle hem LGS hem de YKS adayları yalnızca birinci dönem yüz yüze işlenen konulardan sorumlu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu sene LGS ve YKS'de öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu olacakları belirtildi.

Açıklamada, "LGS ve YKS gibi merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır" ifadelerine yer verildi.